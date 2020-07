Wo und in welcher Atmosphäre hörten die Menschen zu Beethovens Lebzeiten seine Musik? Diese Frage stellte sich das Bonner Beethoven Trio, als es seine neue CD-Aufnahme mit Werken des Jubilars vorbereitete. Viele sinfonische Werke wurden um 1800 nicht nur in großen Konzertsälen, sondern auch in kleineren Räumen und in kammermusikalischen Besetzungen aufgeführt. Eine Sinfonie als Hausmusik - das war normal und beliebt. In dieser Sendung sind gleich zwei solcher Bearbeitungen zu hören: Beethovens "Tripelkonzert" op. 56 in einem Arrangement für Klaviertrio von Daniel Friedrich Eduard Wilsing (1809-1893) und eine Transkription der zweiten Sinfonie, die Beethoven selbst zugeschrieben wird. Diesen beiden Bearbeitungen steht das Klaviertrio op. 70 Nr. 2 als Originalkomposition gegenüber.

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier, Violine und Violoncello C-Dur, op. 56 "Tripelkonzert" in Bearbeitung für Klaviertrio von Friedrich Eduard Wilsing

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 6 Es-Dur, op. 70 Nr. 2

Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 36 in Bearbeitung für Klaviertrio

Beethoven Trio Bonn:

Jinsang Lee, Klavier

Mikhail Ovrutsky, Violine

Grigory Alumyan, Violoncello

Aufnahmen von November 2018 und Februar 2019 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal