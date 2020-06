Oft werden sie ganz lapidar als "Charakterstücke" bezeichnet; doch die 26 Nummern des dreiteiligen Klavierzyklus 'Années de pèlerinage' fordern vom Interpreten höchste Virtuosität, Kraft und Ausdauer. Franz Liszt komponierte sie in einer Zeitspanne von über 40 Jahren. Die Stücke spiegeln einerseits seine Eindrücke wider, die er auf seinen Reisen in der Schweiz und in Italien empfing. Andererseits zeigt vor allem der dritte Teil der 'Années' die Wandlung des Komponisten Liszt, der mit zunehmendem Alter verstärkt mit Formen und Harmonien experimentiert. Diesen spürte Louis Lortie beim Recital im Kammermusiksaal des Bonner Beethovenhauses eindrucksvoll nach.

Franz Liszt

Années de pèlerinage - Troisième année

Louis Lortie, Klavier

Aufnahme vom 20. September 2019 im Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn