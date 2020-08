Die 1992 gegründete Schola Heidelberg zählt zu den renommiertesten deutschen Vokalensembles im Bereich der zeitgenössischen Musik. Häufig kombinieren die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Walter Nussbaum Werke des 16. und 17. Jahrhunderts mit Kompositionen unserer Zeit.

Am 27. September 2019 setzten die Schola Heidelberg und das ensemble aisthesis in der Bonner Kreuzkirche Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur op. 86 in einen spannungsvollen Dialog mit Werken von Anton Webern, Luigi Nono und Heinz Holliger. Alle vier Komponisten spiegeln essentielle Fragen des Menschseins wieder.

Ludwig van Beethoven

Messe in C op. 86

Anton Webern

"Das Augenlicht" für gemischten Chor und Orchester op. 26

Symphonie für Kammerensemble op. 21

Luigi Nono

¿Donde estas hermano? Per los desaparecidos en argentina

Io, frammento da prometeo

Heinz Holliger

nicht Ichts – nicht Nichts, 10 Monodisticha von Angelus Silesius

Schola Heidelberg

ensemble aisthesis

SWR Experimentalstudio

Joachim Haas, Klangregie

Leitung: Walter Nussbaum

Aufnahme vom 27. September 2019 in der Kreuzkirche Bonn

