Seit seiner Gründung vor über 45 Jahren widmet sich das englische Streichquartett fast ausschließlich der Musik des 20. Jahrhunderts und der zeitgenössischen Avantgarde. Eine interessante Mischung ihrer Schwerpunkte präsentierten die Musiker im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses: Dort erklangen neben zwei Streichquartett-Klassikern von Leoš Janáček und Maurice Ravel Werke von Salvatore Sciarrino und Hilda Paredes, bei denen auch der Sohn des Quartett-Gründers, der junge Countertenor Jake Arditti, mitwirkte.

Leoš Janáček

Streichquartett Nr. 2 "Intime Briefe"

Hilda Paredes

"Tres canciones lunáticas" für Countertenor und Streichquartett

Salvatore Sciarrino

"Cosa resta" für Countertenor und Streichquartett

Maurice Ravel

Streichquartett F-Dur, op. 35

John Dowland/Hilda Paredes

"Flow my tears" und 'In darkness let me dwell' für Countertenor und Streichquartett

Jake Arditti, Countertenor

Arditti Quartet

Aufnahme vom 14.9.2019 im Kammermusiksaal des Beethovenhauses, Bonn