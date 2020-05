Als Franz Liszt 1855 den ersten Teil seiner "Années de pèlerinage" veröffentlichte, lagen stürmische Zeiten hinter ihm: Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Marie d‘Agoult war der gefeierte Klaviervirtuose in die Schweiz und nach Italien gereist, hatte dort Triumphe gefeiert, Niederlagen erlebt und musste zur Kenntnis nehmen, dass seine Konzerttätigkeit die Beziehung zu Marie d'Agoult zunehmend beeinträchtigte. Die ersten beiden Teile der "Pilgerjahre" werden von vielen hoch virtuosen Stücken dominiert. Louis Lortie präsentierte sie in Bonn mit technischer Selbstverständlichkeit und musikalischem Tiefgang.

Teil Drei der 'Années de Pèlerinage" folgt am 1. Juni in der Feiertagsausgabe des "Musik-Panorama".

Franz Liszt

Années de pèlerinage - Première et deuxième année

Louis Lortie, Klavier

Aufnahme vom 20. September 2019 im Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn