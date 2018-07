Das späte Beethoven-Quartett opus 127, ein Meisterwerk der Wiener Klassik, stand beim Beethovenfest in Bonn dem Quartett-Erstling von Arnold Schönberg gegenüber. Der junge Schönberg selbst hatte sich in der Tradition von Beethoven gesehen - vor allem in der Tradition des Sinfonikers! Beethovens 3. Sinfonie habe ihm, so Schönberg, als Formmodell für sein erstes Streichquartett gedient. Die Uraufführung des dritten Streichquartetts von Mártin Illés (* 1975) trieb den Konzertabend dann endgültig über die Gattungsgrenzen hinaus. Ein Kompendium ungebräuchlicher Klänge fordert Illés von den Musikern des Asasello-Quartetts – und führt sie in ein Neuland von Spielweisen, bis hin zu Vokalgesten und Atemgeräuschen.

Ludwig van Beethoven

Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nr. 12 Es-Dur op. 127

Márton Illés

Streichquartett (Uraufführung, Kompositionsauftrag des Asasello Quartett)

Arnold Schönberg

Streichquartett Nr. 1 d-Moll op. 7

Asasello Quartett

Rostislav Kozhevnikov und Barbara Streil, Violine

Justyna Sliwa, Viola

Teemu Myöhänen, Violoncello

Aufnahme vom Bonner Beethovenfest am 22. September 2017 im Beethoven-Haus Bonn