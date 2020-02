Beethoven wollte bekanntlich immer Neues wagen. "Die Kunst will von uns, dass wir nicht stehen bleiben", schrieb der Komponist einmal und später mit vollem Pathos: "Allein Freyheit, weiter gehen ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen schöpfung, zweck." Das Kammermusikfest 2020 des Beethoven-Hauses möchte diesen Leitgedanken spürbar machen in 16 Konzerten innerhalb von drei Wochen von Mitte Januar bis Anfang Februar. Beethovens künstlerische Entwicklung und seine Vielfalt sollen sich in jedem einzelnen Konzert wiederspiegeln – so hat es sich die künstlerische Leiterin und Präsidentin des Beethoven-Hauses Bonn, die Bratscherin Tabea Zimmermann, gedacht. Im Rahmen des Beethoven-Schwerpunkts im Deutschlandfunk in der zweiten Februarwoche bieten wir einen Ausschnitt aus diesem ambitionierten Konzertreigen.

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Es-Dur, op. 1 Nr. 1

Trio für Klavier, Violine und Violoncello G-Dur, op. 9 Nr. 1

Serenade D-Dur für Flöte, Violine und Viola, op. 25

Septett für Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass Es-Dur, op. 20

Vicente Alberola, Klarinette

Guilhaume Santana, Fagott

José Vicente Castelló, Horn

Isabelle Faust, Violine

Daniel Sepec, Violine

Tabea Zimmermann, Viola

Tomas Djupsjöbacka, Violoncello

Jean-Guihen Queyras, Violoncello

Janne Saksala, Kontrabass

Alexander Melnikov, Klavier

Ausschnitte aus den Aufnahmen vom 17.01.2020 und 07.02.2020 aus der Bundeskunsthalle Bonn und dem Beethoven-Haus Bonn beim Kammermusikfest 2020