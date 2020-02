Seine ersten drei Konzerte, das seien noch richtige "klassische Klavierkonzerte", so Ronald Brautigam, bei den Nummern 4 und 5 habe Ludwig van Beethoven dann schon ein bisschen "die Tür in die Romantik geöffnet". Pünktlich zum Beethoven-Jahr 2020 sind alle fünf Klavierkonzerte mit Brautigam beim Label BIS auf CD erschienen. Die Sendung stellt hier die beiden späteren Werke vor, in denen Brautigam auf der Kopie eines Instrumentes spielt, das der in Wien ansässige k.k. Hofpiano und Claviermacher Conrad Graf vermutlich 1819 baute. Es ist schon die frühe Version eines modernen Klaviers mit einem größeren Umfang; auch Chopin, das Ehepaar Schumann, Liszt, Mendelssohn und Brahms waren von diesen damals modernen Instrumenten begeistert.

Ein Hammerflügel, nachgebaut nach einem Model von Conrad Graf von 1819. Auf diesem Instrument spielte Ronald Brautigam im Dlf Kammermusiksaal die Klavierkonzerte 4 und 5 von Beethoven. (Paul McNulty)

Neue Produktion aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur, op. 58

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur, op. 73

Ronald Brautigam, Hammerklavier

Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Aufnahme vom Juli 2018