Der Genius, der sich angeblich selbst erschuf, seine Musik voraussetzungslos komponierte und den bestürzten Zeitgenossen vor die Füße warf. Dieses Bild von Beethoven entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die politisch zersplitterte deutsche Nation nach kulturellen Leitfiguren suchte. Auch in Wien, wo der Künstler lange lebte, schätze man ihn durchaus als außergewöhnlich ein. Eine Individualität allerdings, die nicht unangefochten war und sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen musste – etwa gegen den Mozart-Schüler Johann Nepomuk Hummel, den jung verstorbene Anton Eberl, den Böhmen Jan Ladislav Dussek oder den Geigenvirtuosen Franz Clement. Beet­hovens "neuer Weg" war von solchen Zeitgenossen beeinflusst. Der Geiger und Dirigent Reinhard Goebel hat einige ihrer Werke in seiner CD-Reihe "Beethovens Welt" erschlossen und mit deutschen Rundfunkorchestern aufgenommen: eine Reise durch das Koordinatenkreuz eines Genies.