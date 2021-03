Die CDU in Rheinland-Pfalz reicht wegen der ihrer Ansicht nach unzureichenden Auskünfte Verfassungsklage gegen die Landesregierung ein.

Das Innenministerium habe eine Große Anfrage zur Einstellungs- und Beförderungsaffäre in der Staatskanzlei und den Ministerien nur mangelhaft beantwortet, argumentieren die Christdemokraten. Prozessbevollmächtigter vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz ist der Stuttgarter Anwalt Christofer Lenz. Mitte März sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz.



Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen seit längerem Verschleierung vor. Der im November erklärte Rücktritt von Ministerin Höfken und Staatssekretär Griese (beide Grüne) im Umweltministerium sei nur ein Zwischenschritt gewesen, heißt es. Nach der Antwort der Landesregierung wurden seit 2016 im Umweltministerium 94 und im Wirtschaftsministerium 38 Beschäftigte ohne die vorgeschriebene schriftliche Beurteilung befördert.

