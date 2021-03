Bei der AfD hat eine Mitgliederbefragung zur Bestimmung ihres Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September begonnen.

Es soll entschieden werden, ob der AfD-Kandidat der Partei auf dem für April geplanten Parteitag von den Delegierten bestimmt wird oder in einer Urwahl von allen Mitgliedern. Die Befragung endet am 25. März; das Ergebnis soll spätestens Anfang April bekanntgegeben werden. Sollten sich die Mitglieder für eine Urwahl entscheiden, würde der Spitzenkandidat Anfang Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Chancen werden vor allem dem Partei-Kovorsitzenden Chrupalla und Fraktionschefin Weidel eingeräumt. Ko-Parteichef Meuthen will nicht für den Bundestag kandidieren. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament.

