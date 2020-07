Bundesfinanzminister Scholz hat vor dem Finanzausschuss des Bundestages das Vorgehen der Bafin im Wirecard-Bilanzskandal verteidigt. Das, was zu tun gewesen sei, sei auch getan worden, sagte der SPD-Politiker Teilnehmern zufolge in seiner Befragung durch die Abgeordneten. Diese dauerte deutlich länger als vorgesehen.

Der CSU-Politiker Michelbach sagte, es gebe viele Fragen. Scholz hatte im Vorfeld betont, für volle Transparenz zu sorgen. Zur Stunde steht Bundeswirtschaftsminister Altmaier dem Gremium Rede und Antwort. Es wird erwartet, dass sich der CDU-Politiker zu möglichen Versäumnissen der Prüfgesellschaften äußern wird.

Forderung nach Untersuchungsausschuss

Vor der Sondersitzung verlangte die Opposition, die Rolle der Bundesregierung in dem Skandal müsse aufgeklärt werden. Linkspartei und AfD sprachen sich für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aus. Die Grünen dagegen rechnen damit, dass erst einmal weitere Sitzungen des Finanzausschusses nötig werden.



Die Vorsitzende des Ausschusses, Hessel, verlangte im Deutschlandfunk, die beiden Minister müssten in der Sondersitzung auch erklären, was sie in der Affäre gewusst hätten, wann sie es erfahren und warum sie nicht früher eingegriffen hätten. Dann werde man entscheiden, ob es einen Untersuchungsausschuss geben müsse, sagte die FDP-Politikerin.



Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betruges.