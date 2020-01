Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute in Auschwitz an die Befreiung des ehemaligen deutschen NS-Vernichtungslagers vor 75 Jahren erinnert. Zu der Zeremonie in Polen werden Delegationen aus rund 50 Staaten und Überlebende erwartet.

Für Deutschland nimmt Bundespräsident Steinmeier an der Feier teil. Am 27. Januar 1945 hatten Einheiten der sowjetischen Roten Armee das Vernichtungslager erreicht. Sie befreiten mehr als 7.000 Überlebende. Der Name Auschwitz steht als Synonym für den Holocaust. Allein in Auschwitz-Birkenau brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, forderte Deutschland zu verstärkten Anstrengungen gegen rassistische und antisemitische Hetze im Internet auf. Deutschland müsse deutlich mehr tun, um Menschen aufzuklären, sagte Lauder der "Bild"-Zeitung. Dies sei keine Frage mangelnder Technik, sondern vielmehr eine Frage des Willens.