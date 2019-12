Begegnung auf Distanz Venus überholt Saturn

Zweieinhalb Wochen nach der Begegnung zwischen Venus und Jupiter steht das nächste Planetenrendezvous am Abendhimmel an. Mittlerweile hat Venus ihren Winkelabstand zur Sonne weiter vergrößert, so dass sie inzwischen erst mehr als zwei Stunden nach der Sonne untergeht.

Von Hermann-Michael Hahn

