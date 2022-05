Fotoprobe der Kreuzigungsszene bei den 42. Passionsspielen in Oberammergau (imago / Rudolf Gigler)

Bis Anfang Oktober sind gut 100 Vorstellungen geplant. Mehr als ein Drittel der rund 5.200 Einwohner wirken darin mit.

Die Passionsspiele finden aufgrund der Corona-Pandemie diesmal mit zweijähriger Verspätung statt. Sie gehen laut der Gemeinde auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück. Damals gelobten die Oberammergauer demnach, das Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte. Seit dem Jahr 1680 finden die Passionsspiele alle zehn Jahre statt. An das Versprechen hielt man sich auch in Krisenzeiten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.