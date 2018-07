Antworten gibt es einige: Wir übernehmen Verantwortung, wir bekommen Liebe, scheinbar bedingungslos, unsere Gefühle werden geweckt, Haustiere halten uns fit.

Häufig aber vergessen die Halter, dass das Haustier kein Ersatz für Partner oder Kind sein darf, es eine eigene Persönlichkeit besitzt.

Über das Verhältnis Mensch zu Haustier soll es in der Lebenszeit gehen, und dazu gehört auch, über unser Verhältnis zum Nutztier zu sprechen. Begleiter in allen Lebenslagen, was uns Haustiere bedeuten, wie sehen Sie das? Was bedeutet Ihnen Ihr Tier? Was beobachten Sie bei anderen?

Gesprächsgäste:

Lea Schmitz , Deutscher Tierschutzbund e.V.

, Deutscher Tierschutzbund e.V. Alexandra Schlump , Hundetrainerin

, Hundetrainerin Frank Weber , Leiter des Franziskus-Tierheims Hamburg

, Leiter des Franziskus-Tierheims Hamburg Martin M. Lintner, Professor für Moraltheologie und Spirituelle Theologie an der PTH Brixen, Autor des Buches: "Der Mensch und das liebe Vieh"

Sie können sich beteiligen: 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons, oder schreiben Sie an Lebenszeit@deutschlandradio.de.