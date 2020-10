Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Reisende aus Corona-Risikogebieten vorläufig aufgehoben.

Das Gericht gab den Eilanträgen eines Hotelbetreibers und einer Vermieterin von Ferienwohnungen statt. Zur Begründung hieß es, das Verbot sei voraussichtlich unverhältnismäßig. Nach Baden-Württemberg und Niedersachsen hat jetzt auch Bayern die Regelung außer Kraft gesetzt. Hessen will am Montag entscheiden. In Schleswig-Holstein und Hamburg hat das Verbot dagegen weiter Bestand.

