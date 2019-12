Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Dusel, will Unternehmen in Deutschland stärker in die Pflicht nehmen.

Er forderte unter anderem eine höhere Ausgleichsabgabe für Betriebe ab 20 Mitarbeitern, die überhaupt keine Behinderte einstellen. Sie sollten künftig 650 anstatt bislang 320 Euro monatlich zahlen müssen. Inklusion sei kein Akt der Barmherzigkeit, sondern ein fundamentales Menschenrecht, betonte Dusel. Er übergab der Bundesregierung heute seine Teilhabeempfehlungen.