Das mobile "Denkmal der Grauen Busse", hier in der Innenstadt des hessischen Hadamar. Viele Opfer der NS-"Euthanasie" wurden mit Bussen der "Gemeinnützigen Krankentransport GmbH" (Gekrat) in Tötungsanstalten deportiert. (Deutschlandradio / Johanna Herzing)

Dusel erklärte in Berlin, die Ampel-Koalition habe dies in Aussicht gestellt. Er werde sich dafür einsetzen, dass dieser überfällige Schritt schnell vollzogen werde. Außerdem müsse dem Gedenken an die Opfer der Morde und Zwangssterilisationen ein höherer Stellenwert gegeben werden.

Insgesamt wurden in den Einrichtungen des Deutschen Reichs unter nationalsozialistischer Herrschaft 200.000 Menschen mit Behinderungen ermordet. Europaweit wird von 300.000 Tötungen ausgegangen. 400.000 Menschen wurden zwangssterilisiert. Allein im Zuge der sogenannten Aktion T 4 wurden mehr als 70.000 Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten ermordet. Die Getöteten sind bislang nicht offiziell als Opfer des NS-Regimes anerkannt.