Die erste weibliche Profi-Motorradrennfahrerin des Iran, Behnaz Shafiei, plant eine Kampagne für mehr Frauenrechte.

Frauen im Iran sollten sich organisieren, um gemeinsam Gesetzesänderungen für mehr Rechte und Freiheiten zu erkämpfen, sagte Shafiei dem Online-Portal Edition F. Die Rechtslage für Frauen im Iran sei sehr schwach. Das Leben eines Mannes zähle doppelt so viel wie das einer Frau, so Shafiei. Bis sich an der Situation etwas ändere, dauere es noch mindestens 50 Jahre. Sie wolle deshalb Frauen ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen.



Sie selbst habe sich die ersten zehn Jahre als Mann verkleidet, um Motorrad fahren zu können. Als sie damit aufhörte, wurde sie von vielen Frauen angesprochen, die den Sport auch ausüben wollten. Einige Mensch hätten auch Angst vor ihr gehabt, so Shafiei. "Eine Frau in schwarzer Bikerkleidung, die Motorrad fährt, das passte nicht ins Weltbild der Menschen." Shafiei hat jahrelang für die Lizenz gekämpft, den Sport offiziell ausüben zu dürfen.

Frauen ist Motorradfahren in der Öffentlichkeit nicht erlaubt

Behnaz Shafiei ist die erste professionelle Motorradfahrerin in der iranischen Geschichte. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil Frauen im Iran seit der Islamischen Revolution 1979 das Motorradfahren in der Öffentlichkeit verboten ist. In diesem Jahr erhielt sie die Erlaubnis, nach Deutschland zu reisen, um an dem europaweit ersten Motorradfestival für Frauen teilzunehmen.



Der Motorsport gehört zu den wenigen Disziplinen, bei denen die Rennen ohne Geschlechtertrennung stattfinden.