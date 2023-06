Ein großer Brand im Waldgebiet "Grande Prairie". (Gov. of Alberta Fire Service / The / Gov. of Alberta Fire Service)

Die Regionalregierung der Provinz Québec erklärte, man werde vermutlich noch den gesamten Sommer über gegen die Feuer ankämpfen müssen. Die Zahl der Brände und der Menschen, die man in Sicherheit habe bringen müssen, sei so hoch wie nie in der Geschichte der Provinz.

Derzeit lodern in Kanada mehr als 400 Waldbrände. Etwa die Hälfte davon ist außer Kontrolle. Seit Beginn des Jahres sind in dem Land mehr als 4,6 Millionen Hektar Fläche verbrannt. Der Rauch zieht bis tief in die benachbarten USA und führt auch dort zu Smog. Experten machen den Klimawandel für die Zunahme der Feuer verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.