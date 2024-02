Kiew wurde erneut von russischem Militär angegriffen. Hier ein Foto vom 08.01.24. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die Behörden in der Region Sumy im Norden des Landes meldeten zwei Tote. In der Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs vier Personen durch Drohnenbeschuss verletzt. Bei russischen Angriffen in der Stadt Dnipro wurden demnach Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt. Auch die Stadt Nikopol wurde angegriffen. In der Region Charkiw im Nordosten wurden zwei Getreidesilos getroffen. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, man habe insgesamt neun der russischen Drohnen sowie drei Marschflugkörper abgefangen.

In Paris findet heute eine internationale Unterstützerkonferenz für die Ukraine statt.

26.02.2024