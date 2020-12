Seit der Einführung des bundesweit erste Landesgesetz gegen Diskriminierung durch Behörden in Berlin sind bislang 113 Beschwerden eingegangen.

Das sagte Justizsenator Behrendt von den Grünen dem Evangelischen Pressedienst. Das Gesetz ist seit sechs Monaten in Kraft. Die häufigsten Beschwerden habe es mit 46 wegen möglicher rassistischer Bezüge gegeben, erläuterte Behrendt. Danach folgten Beschwerden über Diskriminierung wegen einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung und des Geschlechts. Mit 23 Fällen hätten die meisten Klagen die Polizei betroffen. An zweiter Stelle folgten Beschwerden über die öffentlichen Verkehrsbetriebe sowie über Bürgerämter und Schulen. Mit Blick auf die mehr als 100.000 Mitarbeiter der Berliner Verwaltung sprach der Justizsenator von einer "maßvollen" Anzahl an Fällen. Da viele Verfahren noch liefen, könne noch nicht gesagt werden, wie viele der 113 Beschwerden tatsächlich auch begründet seien.



Das bundesweit einzige Gesetz dieser Art sieht etwa für Opfer eine erleichterte Beweisführung vor Gericht und ein Verbandsklagerecht vor. Bei begründeten Fällen ist Schadenersatz möglich.

