Der Amazonas-Regenwald in Brasilien. (picture alliance / dpa / Isaac Risco-Rodriguez)

Das Justizministerium veröffentlichte Bilder und Videos der brennenden Boote auf einem Nebenfluss des Amazonas. Präsident Bolsonaro gratulierte den Behörden per Twitter. Lob kam auch von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Der Einsatz zeige, dass Brasilien in der Lage sei, illegale Aktivitäten zu bekämpfen und die Flüsse zu schützen, erklärte die Organisation.

Gerüchte über Goldfunde in dem Fluss Madeira hatten in der Region einen regelrechten Goldrausch ausgelöst. Zeitweise waren 300 Bagger-Boote im Einsatz. Wie Greenpeace mitteilte, wurden viele Boote vor der Aktion der Behörden an andere geheime Stellen verlegt.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.