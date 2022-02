Das Gefangenenlanger Guantanamo im Jahr 2017 (imago /ZUMA Press / Michelle Shephard)

Ein Gremium aus Experten mehrerer nationaler Sicherheitsbehörden erklärte in Washington, der aus Saudi-Arabien stammenden Ex-Terrorist al-Kahtani stelle keine Bedrohung mehr für die USA dar. Das Gremium empfahl, den Mann in einem Rehabilitationszentrum in seinem Heimatland unterzubringen. Sein Gesundheitszustand sei "erheblich beeinträchtigt".

Al-Kahtani wurde vorgeworfen, ursprünglich als einer der Flugzeugentführer für die Terroranschläge vom 11. September 2001 vorgesehen gewesen zu sein. Er war einer der ersten Gefangenen, die im Januar 2002 nach Guantanamo gebracht wurden. Dort wurde der Saudi nachweislich von Gefängnisbeamten gefoltert. Die US-Regierung stellte das Verfahren gegen ihn aufgrund der erlittenen Misshandlungen im Jahr 2008 ein.

US-Präsident Biden will Guantanamo schließen. Sein Vor-Vorgänger Obama hatte dies während seiner Amtszeit vergeblich versucht.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.