Mehrere Anführer der Bande seien festgenommen worden, teilte die Staatliche Zivilpolizei in der Hauptstadt San Salvador mit. Präsident Bukele, der die Ausrufung des Ausnahmezustand erwägt, berief eine Krisensitzung mit Sicherheitsbeamten ein.

In El Salvador gibt es Schätzungen zufolge rund 70.000 Bandenmitglieder. Die meisten von ihnen gehören der Mara Salvatrucha oder der rivalisierenden Gang Barrio 18 an. Die Gewalt in dem mittelamerikanischen Land ist einer der Gründe, warum viele Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in Richtung USA fliehen.

