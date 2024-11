Zerstörung nach israelischem Luftangriff in der libanesischen Stadt Sidon (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden dabei im Südlibanon mindestens zehn Menschen verletzt. Bei einem Angriff auf einen Vorort der Küstenstadt Sidon seien zudem mindestens drei Menschen getötet worden. Israel kommentierte die Vorgänge nicht. Ministerpräsident Netanjahu erklärte jedoch bei einem Besuch an der Grenze zum Libanon, die israelische Armee setze der Hisbollah-Miliz in allen Teilen des Libanons stark zu. Ziel sei es unter anderem, Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah zu unterbinden. Netanjahu bekräftigte, dass Israel zudem alles unternehmen werde, um die Hisbollah mindestens 30 Kilometer von der Grenze zu entfernen und ins Landesinnere zu drängen.

Israel setzt derweil seinen Militäreinsatz im Gazastreifen fort. Den palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge wurden an verschiedenen Orten insgesamt 23 Menschen getötet. Nach israelischen Angaben handelte es sich um Angriffe auf Hamas-Terroristen.

