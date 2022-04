Ukraine, Borodjanka: Die Stadt gilt als völlig zerstört. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Sobald die russische Armee einen größeren Angriff in der Region starte, könne man der Bevölkerung nicht mehr helfen, warnte Wereschtschuk. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge nahmen russische Streitkräfte bereits die ostukrainische Stadt Sewerodonezk unter Beschuss. Auch in der Kleinstadt Losowa im Gebiet von Charkiw schlugen Raketen ein.

In den Region um die Hauptstadt Kiew werden inzwischen die Folgen des russischen Angriffskrieges immer deutlicher. Nach dem Massaker in der Kleinstadt Butscha suchen die Rettungskräfte nun in den Trümmern der Kleinstadt Borodjanka nach Opfern. Der Zivilschutz erklärte auf Facebook, angesichts der Zerstörung könne man nur erahnen, wieviele schreckliche Funde zu erwarten seien.

Der Bürgermeister der umkämpften Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine teilte mit, seit der Einkesselung der Stadt vor einem Monat seien mehr als 5.000 Zivilisten getötet worden. Die russischen Truppen würden die Leichen von Zivilisten in mobilen Krematorien verbrennen, um Kriegsverbrechen zu vertuschen.

