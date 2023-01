Das Cover des Satire-Magazins "Charlie Hebdo" zeigt am 02.01.2013 in Paris eine Mohammed-Karikatur. (dpa / Gerd Roth)

Das Außenministerium in Teheran teilte mit, man habe dem Institut für Recherchen im Iran die Arbeit untersagt. Dies sei nur ein erster Schritt. Das Regime in Teheran hatte Frankreich nach der Veröffentlichung von Karikaturen des Ayatollah Chamenei in der Satirezeitung "Charlie Hebdo" mit Konsequenzen gedroht. Das Ministerium hatte erklärt, die Publikationen sei beleidigend und unangemessen. Man lasse nicht zu, dass die Regierung in Paris über das Ziel hinausschieße.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.