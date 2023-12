Auf diesem Bild, das vom russischen Ministerium für Notfallsituationen veröffentlicht wurde, löschen Feuerwehrleute brennende Autos. (Russia Emergency Situ / dpa / ap)

Vermutlich hat es sich um einen der folgenschwersten Angriffe auf russischem Boden seit dem Beginn der Invasion Moskaus in der Ukraine vor 22 Monaten gehandelt. Die Angaben aus Russland lassen sich im Detail kaum unabhängig überprüfen. In der vorangegangenen Nacht waren bei einem russischen Großangriff mindestens 39 Menschen in der Ukraine ums Leben gekommen. Auch derzeit gehen die russischen Angriffe in Teilen des Landes weiter.

UNO-Sicherheitsrat hat beraten

Der UNO-Sicherheitsrat beriet auf Antrag der russischen Führung in einer Sondersitzung über die aktuelle Lage. Russlands Vertreter warf der Ukraine vor, mit Raketenangriffen einen Terroranschlag auf zivile Ziele in der Stadt verübt zu haben. 18 Menschen seien getötet und mehr als 100 verletzt worden. Der ukrainische Vertreter wies auf die jüngsten russischen Angriffe auf sein Land hin. In Charkiw im Osten der Ukraine seien mindestens 16 Menschen bei Raketenangriffen verletzt worden. Zudem seien bei einem russischen Großangriff zuvor mindestens 39 Menschen getötet worden. Die Ukraine bezichtigte die russische Führung des Terrors gegen die Zivilbevölkerung.

Chinas Vertreter im UNO-Sicherheitsrat erklärte, sein Land stehe auf der Seite des Friedens und befürworte jegliche Möglichkeiten, eine diplomatische Lösung zu finden.

