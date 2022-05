Schulmassaker in Texas

Behörden sprechen von Fehler der Polizei

Nach dem Massaker in einer Grundschule der Kleinstadt Uvalde im US-Bundestaat Texas hat die Behörde für öffentliche Sicherheit Fehler der Polizei eingeräumt. So sei es die falsche Entscheidung der Polizei gewesen, das Klassenzimmer, in dem sich der Angreifer befand, nicht früher gestürmt zu haben, erklärte ein Sprecher. Dafür gebe es keinerlei Entschuldigung.

28.05.2022