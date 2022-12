Katastrophenschutz

Am bundesweiten Warntag werden auch die Sirenen erprobt. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die Test-Mitteilung wurde auf verschiedenen Kanälen verbreitet, darunter in Radio und Fernsehen. Die Feuerwehren schalteten die Sirenen an. Erstmals wurde auch das Cell-Broadcast-Verfahren angewendet. Dabei sollte eine automatische Benachrichtigung an jedes Mobiltelefon gesendet werden, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet war. Zudem sollte die Mitteilung über Warn-Apps wie beispielsweise Nina und auf Stadtinformationstafeln anzeigt werden. Inzwischen wurde der Probealarm beendet.

Beim ersten bundesweiten Warntag vor zwei Jahren war es zu Pannen gekommen. Damals hatte sich die zentrale bundesweite Probewarnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 30 Minuten verzögert.

