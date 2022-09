In der zurückeroberten ukrainischen Stadt Isjum wurden zahlreiche Gräber entdeckt. (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Nach ukrainischen Angaben soll es sich bei den Toten überwiegend um Zivilisten handeln. Viele seien an Hunger gestorben, weil sie von jeglicher Versorgung abgeschnitten gewesen seien, hieß es von den Behörden.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge darüber hinaus von rund 200 Holzkreuzen, die auf weitere Gräber hindeuten könnten. Der örtliche Gouverneur gab an, dass einige Leichen mit auf den Rücken gebundenen Händen gefunden worden seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Vereinten Nationen wollen Beobachter entsenden

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen will Beobachter in die von ukrainischen Truppen zurückeroberte Stadt Isjum entsenden. Sie sollten herausfinden, was dort unter russischer Besatzung passiert sei,

sagte Sprecherin Throssell in Genf. Wann ein solcher Besuch stattfinden könnte, blieb zunächst unklar.

Präsident Selenskyj: Hinweise auf Kriegsverbrechen

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, in den zurückeroberten Gebieten im Nordosten des Landes seien mehrere Stellen gefunden worden, an denen Menschen vergraben wurden. Es seien ganze Familien und Menschen mit Folterspuren verscharrt worden, sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe Hinweise auf von russischen Soldaten verübte Kriegsverbrechen. Die Funde sollten mit internationaler Hilfe untersucht werden, verlangte der Präsident.

Er hatte zunächst die Entdeckung des Massengrabs mit den Ereignissen im Februar in Butscha verglichen, einem Vorort der Hauptstadt Kiew. Ukrainische Soldaten hatten dort nach dem Abzug russischer Truppen handfeste Hinweise auf Kriegsverbrechen gewonnen. "Russland hinterlässt überall den Tod und muss dafür verantwortlich gemacht werden", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

