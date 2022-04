Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Russland werde womöglich noch mehr Raketen und Luftbomben einsetzen, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videoansprache. Seine Streitkräfte bereiteten sich entsprechend vor. Der Gouverneur der Region Luhansk, Gajdaj, erklärte auf Facebook, die Schlacht um den Donbass werde mehrere Tage dauern. Während dieser Zeit könnten die dortigen Städte vollständig zerstört werden.

Auch der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien und Verbündete des russischen Präsidenten Putin, Kadyrow, sprach in einem Video von einer großangelegten Offensive auf Mariupol und andere Städte und Dörfer in der Region. Das britische Verteidigungsministerium meldete unter Berufung auf den Militärgeheimdienst anhaltenden russischen Beschuss in Donezk und der Nachbarregion Luhansk. Ukrainische Truppen hätten dort mehrere Angriffe abgewehrt, hieß es. Dabei seien russische Panzer, Fahrzeuge und Artillerie zerstört worden.

