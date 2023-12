Hochwasser in der niedersächsischen Stadt Oker: Der gleichnamige Fluß hat Teile der Ufer-Promenade überschwemmt. (Thomas Schulz / dpa / Thomas Schulz)

Man habe den Deich mit Sandsäcken stabilisieren und deshalb auf Evakuierungen verzichten können, teilte die Kreisfeuerwehr Leer heute früh auf Facebook mit. Die Pegelstände seien in der Nacht um etwa 30 Zentimeter gefallen. Die Deichkontrollen würden nun verstärkt. In der niedersächsischen Gemeinde Upleng im Landkreis Leer war ein Deich gestern an zwei Stellen gebrochen und vielerorts aufgeweicht.

In Rinteln im Landkreis Schaumburg wurden heute früh die Bewohner einer Straße in Sicherheit gebracht, in der die Keller vollgelaufen waren. Laut NDR betraf die Evakuierung gut 100 Bewohnerinnen und Bewohner.

An Oker und Innerste droht dritte Hochwasserwelle

Auch in anderen Teilen Niedersachsens bleibt die Situation schwierig. In den Flussgebieten der Oker und Innerste befürchten die Behörden eine dritte Hochwasserwelle, weil im Harz weiterer Regen fallen soll. Aus den Talsperren muss daher Wasser abgelassen werden.

In Nordthüringen hatten gestern viele der knapp 500 Einwohner den Ort Windehausen verlassen. Dort stand das Wasser teilweise bis zu einem Meter hoch. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgestellt, auch Toiletten funktionieren nicht mehr. Windehausen gehört zu der Stadt Heringen. Bürgermeister Marquardt sagte der Deutschen Presse-Agentur, solch ein Bild habe er in der Gegend noch nicht gesehen. Die Situation sei sehr bedrohlich.

Warnung vor weiterem Dauerregen und Sturmfluten

Der Deutsche Wetterdienst wies darauf hin, dass es infolge des Dauerregens neben Überschwemmungen auch Erdrutsche geben könnte. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt seinerseits vor Sturmfluten im Wesergebiet und an der niedersächsischen Nordseeküste. Konkret wurden Bremen, Bremerhaven, Elsfleth, Brake, Rechtenfleth und Wilhelmshaven genannt.

Gespannt bleibt auch die Lage in Teilen von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Auf der Bahnstrecke Hannover-Magdeburg kommt es voraussichtlich noch bis Mittwoch zu Verspätungen, weil Gleise unterspült sind.

