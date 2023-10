Die Elbe in Hamburg. (imago/)

Das kommende Hochwasser werde am Pegel St. Pauli zwischen 3,37 und 3,87 Meter höher ausfallen als üblich, teilte der Sturmflutwarndienst des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in der Hansestadt mit. Es rief die Einwohner auf, das betroffene Gebiet zu meiden - insbesondere tiefer gelegene Gegenden wie den Hamburger Hafen und die Hafencity. Auch für die Nordsee und das Gebiet an der Wesermündung wurde vor der Gefahr von Sturmfluten gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.