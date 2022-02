Durch den Sturm verwüstete Häuser in der brasilianischen Stadt Petropolis. (dpa/Silvia Izquierdo)

Sie rechnen mit weiteren Erdrutschen und riefen die Menschen in der verwüsteten Stadt Petrópolis dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. In der Bergregion im Bundesstaat Rio de Janeiro waren am Dienstag durch Schlamm- und Gerölllawinen mindestens 117 Menschen ums Leben gekommen. Anfang der Woche war Meteorologen zufolge in sechs Stunden mehr Regen gefallen, als sonst im ganzen Monat Februar.

