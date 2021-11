sich mit Vorwürfen gegen den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes, Lehne, beschäftigt.

Hintergrund ist ein Bericht der französischen Zeitung "Libération" . Darin wird dem CDU-Politiker vorgeworfen, für eine Wohnung in Luxemburg mehr als 300.000 Euro an Zuschüssen erhalten zu haben. Dabei lebe er ganz überwiegend in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Außerdem habe er sich weiter für die CDU engagiert, obwohl das Amt an der Spitze des Rechnungshofes parteipolitische Neutralität gebiete. In dem Artikel werden auch weiteren Mitarbeitenden Verstöße gegen Verhaltensgrundsätze der Behörde vorgehalten.