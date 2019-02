Im Skandal um die Missbrauchsserie an Kindern im nordrhein-westfälischen Lügde sind weitere Versäumnisse ans Licht gekommen.

Innenminister Reul berichtete in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags, dass der Hauptbeschuldigte schon vor 17 Jahren verdächtigt geworden sei, eine Achtjährige missbraucht zu haben. Reul stellte klar, dass auch ältere Verdachtsfälle von Sexualstraftaten auf dem Campingplatz neu aufgerollt würden. Inzwischen sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen werden von einer Serie an Pannen und Versäumnissen überschattet, wie etwa dem Verschwinden von Beweisstücken. Das Landesinnenministerium richtete deshalb eine gesonderte Abteilung ein. Die sogenannte "Stabsstelle Kindesmissbrauch" soll die Defizite bei den Ermittlungen systematisch aufarbeiten. Außerdem wurde der Polizeidirektor in das Landesamt für Aus- und Fortbildung versetzt. Seinen Posten übernimmt kommissarisch eine Beamtin aus dem Landeskriminalamt.