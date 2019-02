Der Skandal um verschwundene Beweisstücke im nordrhein-westfälilschen Lügde hat weitere personelle Konsequenzen für die zuständige Kreispolizei.

Auf Anweisung des NRW-Innenministeriums wurde der Polizeidirektor in das Landesamt für Aus- und Fortbildung versetzt. Seinen Posten übernimmt kommissarisch eine Beamtin aus dem Landeskriminalamt. Bereits in der vergangenen Woche war der Leiter der Direktion Kriminalität von seinen Aufgaben entbunden worden. Zur Aufklärung der Ermittlungspannen und schweren Versäumnisse der Polizei richtet das Landesinnenministerium zudem eine gesonderte Abteilung ein. Die sogenannte "Stabsstelle Kindesmissbrauch" soll die Defizite systematisch aufarbeiten.



Im lippischen Lügde waren jahrelang zahlreiche Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt worden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.