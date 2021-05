Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert mehr Programme gegen Antisemitismus an Schulen.

GEW-Vorstandsmitglied Hoffmann sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", der Antisemitismus an Schulen habe zugenommen. Früher hätten die Schülerinnen und Schüler noch häufiger mit Zeitzeugen sprechen können. Heutzutage sei das Thema Holocaust bei der Schülerschaft verblasst. Hinzu kämen die ethnischen und religiösen Konflikte, die die Schulen überforderten, sagte sie. Auch durch die sozialen Medien sei der Ton in den Schulen rauer geworden. Viele lebten in ihren Blasen und können ihre Vorurteile weiter pflegen, ohne dass die Schulen das mitbekämen. Hoffmann fordert daher ein "behördliches, aber unbürokratisches und schnelles Hilfsangebot" für die Bekämpfung von Antisemitismus an Schulen. Es gebe sehr gute Vereine und Organisationen, die Beratung leisteten. Sie betonte, aktuell fühlten sich viele Lehrkräfte mit dem Problem alleingelassen.

"Juden in Deutschland keine Experten für Nahost-Konflikt"

Auch die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Seidler, verlangte mehr Unterstützung für Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Lehrkräfte im Kampf gegen Judenhass. Sie sagte der "Neuen Presse" aus Hannover, junge Menschen bekämen den Judenhass vor allem in den sozialen Medien zu spüren. Durch Instagram oder den Messengerdienst "Telegram" werde der Konflikt mit einer Energie befeuert, die ein Gefühl der Ohnmacht hervorrufe. Deshalb müsse die politische Bildung viel besser werden.



Von der Politik verlangte Seidler mehr Ehrlichkeit: Noch immer fänden viel zu häufig Relativierungen und Negierungen des Antisemitismus statt. "Das muss aufhören. Totschweigen ist keine Lösung." Die Gemeindevorsitzende kritisierte zudem, das Jüdinnen und Juden in Deutschland als Stellvertreter Israels gesehen und in den Augen vieler Menschen für die Politik der israelischen Regierung verantwortlich gemacht würden. In Wirklichkeit seien sie aber gar keine Experten für den Nahost-Konflikt.

