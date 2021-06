Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den deutsch-iranischen Drehbuchautor Behrooz Karamizade für sein Skript „Leere Netze" mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2021 ausgezeichnet.

Darin erzählt Karamizade die Geschichte des jungen Iraners Amir, der sich als Fischer am Kaspischen Meer das Brautgeld für seine große Liebe Narges zusammenzuverdienen versucht. In der Jurybegründung heißt es zu dem Film: Im weiteren Verlauf werfe „Leere Netze" den Blick von Amirs persönlichem Schicksal hin zu den Auswirkungen globaler Probleme und politischer Konflikte. Eine atmosphärisch dicht erzählte und gesellschaftlich brisante Geschichte, die den weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen ein menschliches Gesicht verleihe.



Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 verliehen. Er ist die höchstdotierte und renommierteste Auszeichnung für Drehbuchautoren in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.