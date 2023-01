Moskau: Ukrainisches Militärquartier mit Himars-Raketen angegriffen (Symbolbild) (Tony Overman/The Olympian/AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Stadt Makiivka seien gestern 63 Soldaten getötet worden. Mehrere Raketen hätten ein Militärquartier getroffen. Das ukrainische Militärkommando hatte zuvor erklärt, bei dem Angriff seien bis zu 400 russische Soldaten gestorben. In der vergangenen Nacht hatte das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Ziele seien Einrichtungen der kritischen Infrastruktur gewesen, teilte der Gouverneur der Region Kiew, Kuleba, mit.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.