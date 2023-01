Die Belegschaft solle um eine vierstellige Zahl verringert werden, meldete die Fachzeitschrift "Automobilwoche" unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. Für Montag habe der Gesamtbetriebsrat eine außerordentliche Betriebsversammlung für die rund 14.000 Beschäftigten in Köln einberufen. Ein Unternehmenssprecher ließ den Bericht unkommentiert. Ford treibt derzeit seine Pläne zum Ausbau der Elektromobilität in Europa voran. Ab 2030 sollen in der EU nur noch Elektroautos verkauft werden.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.