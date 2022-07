Stiko zu Affenpocken

Affenpockenviren-Partikel in starker Vergrößerung (imago / Science Photo Library)

Die für die Grundimmunisierung nötige zweite Dosis könne zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, heißt es in einer Mitteilung der Stiko. Bisher (Stand 21.7.) wurden in Deutschland 2.191 Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern ans Robert Koch-Institut übermittelt.

Nach Schätzungen des RKI kommen in Deutschland rund 130.000 Menschen für eine Impfung in Frage - momentan stehen in Deutschland 40.000 Dosen des Impfstoffs Jynneos zur Verfügung. Der Impfstoff sei in den USA unter dem Namen Imvanex zum Schutz vor Affenpocken zugelassen. Die Lieferung von 200.000 weiteren Dosen des Impfstoffs sei für das 3. Quartal des Jahres angekündigt.