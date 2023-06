Gasspeicherverband

Im nächsten Winter könnte es zu Engpässen bei der Gasversorgung kommen. (Archivbild) (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Dies geht aus aktualisierten Modellrechnungen hervor, die der Branchenverband Ines in Berlin vorstellte. Demnach könnte ein kalter Winter wie im Jahr 2010 beim aktuellen Verbrauchsniveau zu Engpässen in den ersten Monaten des kommenden Jahres führen. Daher dürfe man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Weiter hieß es, lediglich bei einem normalen oder milden Verlauf wie im zurückliegenden Winter sehe die Situation entspannter aus. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu gut 76 Prozent gefüllt. Die Betreiber gehen davon aus, dass sie im September 100 Prozent erreichen und dieser Füllstand bis Anfang November gehalten werden kann.

Der Gasspeicher-Verband hat 15 Mitglieder. Sie repräsentieren nach eigenen Angaben über 90 Prozent der deutschen Speicherkapazitäten. Das entspreche etwa einem Viertel derjenigen in der EU.

