Vereinigtes Königreich

Bei den Regional- und Kommunalwahlen im Vereinigten Königreich zeichnen sich Verluste für die Torys ab. (Paul Marriott/PA Wire/dpa)

Zwischenergebnissen zufolge verloren die Konservativen in England im Vergleich zu 2018 etwa 350 Sitze in den Ratsversammlungen und mehrere Bezirke. Darunter sind auch Londoner Wahlkreise, die jahrzehntelang an die Konservativen gegangen waren. Die Labour-Partei konnte vor allem innerhalb Londons Gewinne verzeichnen. Auch kleinere Parteien wie die Liberaldemokraten und Grünen legten in England zu.

In Nordirland deutet nach den Wahlen des Regionalparlaments alles auf eine politische Wende hin: Laut ersten Ergebnissen liegt die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein vorn. Sie setzt sich für eine Vereinigung mit dem EU-Staat Irland ein. Ein Endergebnis soll heute bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.