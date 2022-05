Vereinigtes Königreich

Bei den Regional- und Kommunalwahlen im Vereinigten Königreich zeichnen sich Verluste für die Torys ab. (Paul Marriott/PA Wire/dpa)

In England wurde bisher etwas mehr als die Hälfte der Stimmen ausgezählt. Den Zwischenergebnissen zufolge verlieren die Konservativen im Vergleich zu 2018 etwa 150 Sitze in den Ratsversammlungen und acht Bezirke. Darunter sind mehrere Londoner Wahlkreise, die jahrzehntelang an die Konservativen gegangen waren. Auch der Innenstadtbezirk Westminster geht demnach seit 1964 erstmals wieder an die Labour-Partei. Sie gewinnt nach jetzigem Stand in fünf Bezirken und legt um mehr als 90 Sitze zu. Außerhalb Londons erzielte Labour in England nur begrenzte Erfolge. Dagegen legten kleinere Parteien wie Liberaldemokraten und Grüne zu.

In Nordirland wurde das Regionalparlament gewählt. Hier könnte erstmals in der 100-jährigen Geschichte die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein stärkste Kraft werden.

Bei den Regional- und Kommunalwahlen geht es eigentlich um Lokalpolitik. Die Beteiligung ist traditionell eher niedrig. Dieses Mal dürfte aber auch die breite Kritik an Johnson von Bedeutung gewesen sein.

