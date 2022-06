Windkrafträder bei Nauen (Brandenburg) hinter einem Solarpark. Heute beginnt der Bau eines neuen Solarparks bei Leipzig. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Nestor Bachmann)

Für Investoren, die nach Sachsen kommen wollen, seien erneuerbare Energien wichtig, sagte Ministerpräsident Kretschmer. Es brauche daher den Ausbau erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Windkraft.

In einem ehemaligen Braunkohletagebau werden auf rund 500 Hektar rund 1,1 Millionen Solarmodule installiert. Der "Energiepark Witznitz" soll sich über die Gemeinden Neukieritzsch, Böhlen und Rötha am Hainer See erstrecken und im kommenden Jahr eine Leistung von 650 Megawatt erreichen. Damit können den Angaben zufolge rund 200.000 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. Die endgültige Baugenehmigung für das Projekt steht allerdings noch aus.

