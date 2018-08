Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Verbesserungen bei der Rente geeinigt. Zudem wird der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung stärker gesenkt als ursprünglich geplant.

Wie Bundesarbeitsminister Heil, SPD, am späten Abend nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin mitteilte, soll sein Rentenpaket heute vom Kabinett beschlossen werden. Es sieht unter anderem zum 1. Januar 2019 Verbesserungen für ältere Mütter und Erwerbsminderungsrentner vor. Die Koalition kam auch überein, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum Jahreswechsel um 0,5 Punkte auf 2,5 Prozent des Bruttolohns zu senken. Ursprünglich geplant war eine Senkung von nur 0,3 Punkten. Heil schrieb auf Twitter, es seien zugleich mehr Investitionen in die Qualifizierung von Arbeitnehmern beschlossen worden.